Рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірно ніжним

Весна – це чудовий період, коли нарешті після зимових холодів можна вийти в ліс та посидіти біля вогнища, готуючи смачні шашлики. На смак страви впливає багато чинників, але головний – це маринад. Тож ми зібрали для вас найкращі рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо ніжним, соковитим та ароматним.

Вихідні на травневі свята в 2018 році особливо радують українців, адже буде можливість відпочити одразу чотири дні поспіль – 28 (субота), 29 (неділя), 30 квітня (понеділок) та 1 травня (вівторок). Якщо ви не плануєте подорож на ці вихідні, то наполегливо радимо влаштувати собі вихідний на свіжому повітрі, з вогнищем та смачним шашликом.

Читайте також: Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, які можна приготувати на природі

Як приготувати маринад для шашлику

Існує безліч варіацій маринадів для шашлику – в якості основи використовують мінеральну воду, пиво, кефір, вино, соки та багато іншого. Але не залежно від того, яку ви основу оберете, потрібно дотримуватись кількох універсальних порад, які допоможуть приготувати найсмачніший шашлик.

Поради щодо приготування:

× залежно від виду м'яса, його потрібно нарізати по-різному – свинину можна нарізати досить великими шматками, тоді як яловичину та баранину краще нарізати меншими;

× маринувати шашлик краще в скляному, керамічному або емальованому посуді;

× цибулю і трави для маринаду рекомендується добре пом'яти руками, щоб вони дали сік;



Як приготувати смачний маринад для шашлику

× замариноване м'ясо потрібно накрити і поставити зверху вантаж;

× час для маринування шашлику залежить від виду маринаду, але зазвичай це від 2 до 6 годин.

Секрет смачного шашлику – ховається у маринаді. Пропонуємо вам кілька варіантів маринаду, а також експрес-варіант маринування, коли на пікнік ви вирішили піти спонтанно.

Читайте також: Меню на пікнік: 14 рецептів страв, які можна приготувати на природі

Рецепт маринаду на основі цибулі та помідорів для шашлику

Цей маринад підійде для будь-якого сорту м'яса, навіть жирного. Час маринування – 6-10 годин.

Один великий помідор натріть на крупній тертці, ще два поріжте дрібними кубиками. Одну велику цибулину також натріть, а дві дрібно порубайте. В овочеву масу додайте 3-4 подрібнених зубчики часнику, сіль і перець за смаком, також можна додати ароматної зелені, наприклад, петрушки, кінзи або базиліку.

У глибоку миску покладіть кілограм нарізаного м'яса, залийте його склянкою води і додайте цибулево-томатну суміш.



Маринад на основі цибулі та помідорів підходить для будь-якого м'яса

Рецепт італійського маринаду для шашлику

Цей маринад ідеально пасує до червоного м’яса. Час маринування – 5-8 годин.

Ретельно перемішайте склянку білого вина, оливкову олію за смаком, сік одного лимона з прованськими травами, чорним перцем горошком та сіллю. Дві середніх цибулини наріжте кільцями та додайте до готової суміші разом з кілограмом порубаного м’яса.



Найкраще цей маринад підходить до червоного м'яса

Рецепт гострого маринаду для шашлику

Цей маринад найкраще підійде для свинини або телятини. Час маринування – 5-8 годин.

Підігрійте на водяній бані 1-2 столових ложки меду. Коли він розчиниться, додайте до нього 3 столових ложки соєвого соусу, по 1 чайній ложці кунжутного масла, свіжого або сухого імбиру, 2 розтертих зубчики часнику і червоний перець за смаком.

Отриманого маринаду має вистачити на кілограм м'яса.



Гострий маринад ідеально пасує до свинини або телятини

Рецепт гранатового маринаду для шашлику

Цей маринад чудово підходить для баранини, яловичини або свинини. Час маринування – 8-10 годин.

Для одного кілограма м'яса вам знадобиться – 2 склянки гранатового соку, 0,5 склянки горілки, пучок кінзи, пучок м’яти, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 1 ч.л. солі, 1 цибулина.

Зелень і цибулю крупно поріжте, перемішайте з сіллю та перцем, натріть цією сумішшю порізане м’ясо. Викладіть м’ясо в глибоку посудину, додаючи цибулю із зеленню. Залийте гранатовим соком з горілкою.

Читайте також: Не шашликом єдиним. 11 рецептів вегетаріанських страв для пікніка



Маринад з гранатовим соком пасує до баранини, яловичини або свинини

Рецепт лимонного маринаду для шашлику

Цей маринад ідеально підійде для курятини. Час маринування – 2-3 години.

Змішайте 1/2 чайної ложки чорного перцю, стільки ж кориці, по 1 чайній ложці паприки і солі і 2 чайні ложки сушених італійських трав. У спеції додайте 2 розтертих зубчики часнику і столову ложку лимонного соку. Цієї суміші вистачить приблизно на півкілограма курячого філе.

Щоб шашлик вийшов особливо ніжним, змішайте по 2 столових ложки лимонного соку і оливкового масла і змащуйте сумішшю м'ясо під час смаження.



Лимонний маринад найкраще пасує до шашлику з курки

Рецепт маринаду на основі йогурту та каррі для шашлику

Цей маринад найкраще підійде для птиці або білого м'яса. Час маринування – 2-3 години.

Склянку натурального нежирного йогурту без добавок змішайте з 2 чайними ложками каррі і посоліть за смаком. У суміш додайте порізану зелену цибулю і помідори чері. Замаринуйте м’ясо на 2-3 години.



Маринад на основі йогурту найкраще підходить до білого м'яса

Рецепт маринаду для рибного шашлику

Цей маринад ідеально підійде до будь-якого виду риби. Час маринування – 1-2 години.

На півкілограма рибного філе візьміть одну середню цибулину і наріжте її кільцями. Далі подрібніть 1-2 зубці часнику (в залежності від розміру) і дрібно порубайте невеликий пучок кропу. Все це змішайте, посоліть, поперчіть меленим білим перцем і залийте столовою ложкою оливкової олії.

Коли суміш буде готова, наріжте тонкими кільцями половину лимона, додайте його в маринад і тут же кладіть в нього шматочки риби.

Читайте також: Як організувати ідеальний пікнік: важливі поради



Такий маринад підійде для будь-якого виду риби

Експрес-рецепт для маринаду

Якщо ж ви вирішили поїхати на пікнік спонтанно і у вас немає 6-8 годин для маринування м’яса, не варто одразу вдаватися до "важкої артилерії" і замочувати м’ясо в майонезі чи оцті. Таким маринадом ви тільки зіпсуєте шашлик.

До нарізаного м’яса додайте потерту цибулю, сіль, перець та інші спеції за смаком. І залийте м’ясо мінеральною водою. За півгодини можете сміливо приступати до смаження.



Швидкий маринад врятує, якщо у вас немає кількох годин для маринування

Нехай смакує! Діліться в коментарях своїми секретами ідеального шашлику!