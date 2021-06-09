"Такого ще не було": Маріуполь вдруге за тиждень затопило – відео

У Маріуполі вдень 8 червня падав сильний дощ. За годину він затопив вулиці, підземний перехід та сусідні села. Це вже вдруге за тиждень місцеві мешканці потерпають від негоди.

Маріуполь потерпає від сильних дощів

Дощ розпочався близько 13:30. За годину випала місячна норма опадів.

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Після 14:30 до рятувальників почали надходити повідомлення про підтоплення. Спеціалісти виїжджали на вулицю Карасівську та проїзд Дачний. Також відомо, що повністю затопило вулицю Громову. В епіцентрі негоди опинилося село Гавань.

У центрі міста громадський транспорт зупинився, а пасажири йшли пішки по коліна у воді. Крім того, у воді опинився підземний перехід. Після дощу рятувальники очищали колодязі від сміття, яке принесла вода.

У мережі місцеві мешканці активно поширювали відео затопленого Маріуполя.

7 років тут живу, але того ще не бачив,

– розповів автор відео.

Сильний дощ затопив Маріуполь: відео

Вулиці міста перетворилися на ріки: відео

Частина Маріуполя перебуває без електроенергії.

На одному з відео видно, як жінка ледве пересувається через воду під ногами. Над головою вона тримає парасольку. В один момент жінка раптово впала і швидко піднялася з води.

Люди ледве пересуваються вулицями: відео

Напередодні затопило будинки

У ночі проти 3 червня дощ в Маріуполі наробив ще більше біди. Злива затопила будинки, під'їзди та громадський транспорт. У селі Ляпіно внаслідок негоди загинула свійська птиця.

Люди бідкалися, що їх будинки опинилися на метр у воді.