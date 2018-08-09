21:57
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поперси для Путіна. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, сьогодні
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Маріуполь" поступився "Бордо" у домашньому матчі Ліги Європи

27
Маріуполь – Бордо результат матчу Ліги Європи
Маріуполь – Бордо результат матчу Ліги Європи

"Маріуполь" у Лізі Європи у матчі проти французького "Бордо" поступився з рахунком 1:3.

Матч розпочався під пресингом "Бордо", але футболістам "Маріуполя" першим вдалося відкрити рахунок у матчі. Дава з навісу Тищенка поборовся і зміг скинути під удар Мишньову, який з лінії штрафного майданчика в падінні пробив точно в девятку.

Читайте також: Зоря – Брага: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Зрівняти рахунок французи змогли вже на 33-й хвилині матчу, а через декілька хвилин навіть подвоїти рахунок завдяки дублю Лаборда. Далеко відпустив голкіпер приазовців м'яч у своєму штрафному і, в спробі вибити його подалі, влучив у ногу Лаборду, від якої снаряд полетів у сітку – 1:2.

На початку другого тайму "Бордо" вдалося забити третій гол і знову з помилки футболістів "Маріуполя". Обрізався на своїй половині поля Демірі, подарувавши м'яч Лаборду, а Тчуамені з лінії штрафного майданчика пробив точно в нижній кут.

"Маріуполь" всіма силами намагався хоча б забити ще один м'яч, але французи впевнено стримували всі атаки українського клубу. На 67-й хвилині Андрій Боярчук мав чудовий момент, в якому він майстерно обробив м'яч і пробив по воротах суперника, але влучив у ліву стійку.

Читайте також: Жеребкування Ліги Європи: визначилися можливі суперники "Зорі" та "Маріуполя"

Таким чином "Маріуполь" програв домашній матч Ліги Європи проти "Бордо". Матч-відповідь відбудеться 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

Маріуполь – Бордо 1:3

Голи: Мишньов, 7 – Лаборд, 33, 37, Тчуамені, 49

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 21:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
сьогодні, 20:01 Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
Катерина Петренко
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
сьогодні, 19:00 "Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати
 20 червня 2010 , 17:16
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
Дебют Майкона вдався. "Іллічівець" - "Зоря" - 1:0. ВІДЕО
 14 вересня 2013 , 18:17
Міністерство оборони України нагородило гравця збірної України за допомогу армії (ФОТО)
 28 серпня 2015 , 13:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук