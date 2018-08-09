"Маріуполь" поступився "Бордо" у домашньому матчі Ліги Європи

"Маріуполь" у Лізі Європи у матчі проти французького "Бордо" поступився з рахунком 1:3.

Матч розпочався під пресингом "Бордо", але футболістам "Маріуполя" першим вдалося відкрити рахунок у матчі. Дава з навісу Тищенка поборовся і зміг скинути під удар Мишньову, який з лінії штрафного майданчика в падінні пробив точно в девятку.

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Зрівняти рахунок французи змогли вже на 33-й хвилині матчу, а через декілька хвилин навіть подвоїти рахунок завдяки дублю Лаборда. Далеко відпустив голкіпер приазовців м'яч у своєму штрафному і, в спробі вибити його подалі, влучив у ногу Лаборду, від якої снаряд полетів у сітку – 1:2.

На початку другого тайму "Бордо" вдалося забити третій гол і знову з помилки футболістів "Маріуполя". Обрізався на своїй половині поля Демірі, подарувавши м'яч Лаборду, а Тчуамені з лінії штрафного майданчика пробив точно в нижній кут.

"Маріуполь" всіма силами намагався хоча б забити ще один м'яч, але французи впевнено стримували всі атаки українського клубу. На 67-й хвилині Андрій Боярчук мав чудовий момент, в якому він майстерно обробив м'яч і пробив по воротах суперника, але влучив у ліву стійку.

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Таким чином "Маріуполь" програв домашній матч Ліги Європи проти "Бордо". Матч-відповідь відбудеться 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

Маріуполь – Бордо 1:3

Голи: Мишньов, 7 – Лаборд, 33, 37, Тчуамені, 49

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