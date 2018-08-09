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Маріуполь – Бордо: стартові склади команд на матч Ліги Європи

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Маріуполь – Бордо: стартові склади команд
Маріуполь – Бордо: стартові склади команд

9 серпня в 20:00 "Маріуполь" прийме "Бордо" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартові склади команд:

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Маріуполь: Худжамов – Биков, Яворський, Дава – Полегенько, Тищенко, Піхальонок, Мишньов, Демірі – Чурко, Фомін.

Бордо: Костіль – Гаїч, Кунде, Пабло, Пундже – Чуаемі, Плашил, Санкаре – Юссуф, Лаборде, Камано.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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