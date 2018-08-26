Маріуполь – Львів: де дивитися онлайн матч УПЛ

У матчі 6-го туру "Маріуполь" на власному полі прийматиме "Львів". Матч між командами, який відбудеться у неділю, 26 серпня, і розпочнеться о 19:30, буде доступний для перегляду по телебаченню та онлайн.

Матч "Маріуполь" – "Львів" транслюватиме канал "Футбол 1". Варто відзначити, що, зазвичай, перед матчами УПЛ, на каналі виходить програма "Тур ONLINE", де експерти розбирають гру команд. Однак цього разу на каналі вирішили обійтися без цього.

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Окрім перегляду по телебаченні, показ цього матчу доступний і онлайн на сайті Oll.tv. Однак трансляція футбольних матчів на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. При цьому необхідна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

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