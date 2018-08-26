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Маріуполь – Львів: кому букмекери віддають перевагу у матчі УПЛ

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Маріуполь – Львів прогноз букмекерів на матч УПЛ
Маріуполь – Львів прогноз букмекерів на матч УПЛ / ФК "Маріуполь"

У матчі 6-го туру УПЛ "Маріуполь" прийматиме "Львів". Букмекери склали свій прогноз на цей матч чемпіонату.

Усі вони віддали перевагу "Маріуполю", який гратиме вдома. На стороні азовської команди й те, що ФК "Львів" нещодавно змінив тренера, який лише тиждень працює з командою.

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У PariMatch перемогу "Маріуполя" оцінили в 1,96. На "Львів" приймають з коефіцієнтом 4,20. Нічия у матчі – 3,30.

Дещо інші коефіцієнти пропонує "Фаворит спорт". Їх експерти дають більший коефіцієнт на "Маріуполь", і менший – на "Львів". Так, перемога господарів отримала аж 2,12, у той час як на львів'ян приймають з коефіцієнтом 3,90. Щодо нічиєї, то вона має значення 3,10.

Та найбільший коефіцієнт на перемогу "Львова" – у Marathon bet – 4,35. На перемогу "Маріуполя" приймають з коефіцієнтом 2,05. Якщо команди зіграють у нічию – 3,08.

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Нагадаємо, матч "Маріуполь" – "Львів" відбудеться у неділю, 26 серпня. Початок о 19:30.

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Теги: Новини спорту УПЛ Футбол ФК Маріуполь ФК Львів
Джерело: 24 Канал
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