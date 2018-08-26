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Маріуполь – Львів: відео голів та моментів матчу УПЛ

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Маріуполь – Львів: відео голів та моментів матчу
Маріуполь – Львів: відео голів та моментів матчу

"Маріуполь" вдома у нічию зіграв проти ФК "Львів" у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги.

На старті матчу "Львів" міг вийти вперед, проте Бруно не реалізував пенальті. Все ж "Львів" відкрив рахунок у матчі на 45+2-й хвилині. Подачу з кутового замкнув Вадим Парамонов.

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Другий тайм подарував ще 3 голи у зустрічі. Спочатку Олександр Піхальонок зрівняв рахунок, а за 2 хвилини Дуарте знову вивів новачка елітного дивізіону вперед. На 59-й хвилині Чурко зрівняв рахунок – 2:2.

Обидві команди залишаються у нижній частині таблиці. У "Львова" – 5 очок. У "Маріуполя" – 4 бали.

Відео голів та моментів матчу Маріуполь – Львів

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Теги: Футбол УПЛ ФК Маріуполь ФК Львів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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