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      "Маріуполь" переміг "Арсенал-Київ" завдяки неймовірному голу Вакули: відео

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      Маріуполь – Арсенал відео голів
      Маріуполь – Арсенал відео голів / ФК "Маріуполь"

      Відкривати 14-ий тур УПЛ випало матчу "Маріуполь" – "Арсенал-Київ". Ця гра могла закінчитися з рогромним рахунком, однак у матчі було забито лише один гол.

      Маріуполь – Арсенал-Київ 1:0
      Гол: Вакула, 81

      14 ударів по воротах, з яких 10 – у площину воріт. Саме стільки разів гравці "Маріуполя" пробивали у матчі проти "Арсеналу". Однак доволі надійно у воротах діяв голкіпер "канонірів" Сітало, раз за разом рятуючи свою команду.

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      Борячук, Вакула, Мішньов та решта гравців азовської команди могли забивати ще у першому таймі. Та жоден з них не зумів використати свої нагоди. 

      На це все гості відповіли лише двома небезпечними моментами. Перший з них – удар Семенюка, коли він опинився перед Гальчуком. Але голкіпер врятував. Він вже врятував свою команду від пропущеного голу і наприкінці матчу, коли небезпечно пробивали зі штрафного з гострого кута.

      До цього моменту рахунок у матчі вже був відкритий. Неймовірний гол забив Вакула. Він отримав пас на хід у штрафний майданчик, на лінії поля обіграв суперника та з гострого кута пробив по воротах "Арсеналу". Сітало у цьому моменті стояв з опущеними руками, і м'яч намагався відбити головою. 

      Відео огляд матчу Маріуполь – Арсенал-Київ

       

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      Завдяки цій перемозі "Маріуполь" залишається на 5 місці. "Арсенал" і надалі останній.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Арсенал-Київ ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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