Маріуполь – Бордо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Трансляція матчу "Маріуполя" проти "Бордо" у кваліфікації Ліги Європи буде доступна і українським вболівальникам футболу. Як по телевізору, так і онлайн.

Трансляцію матчів "Маріуполя" в цьому сезоні здійснює "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2". Саме на "Футбол 1" і відбудеться трансляція цього матчу. Коментуватиме гру Андрій Столярчук.

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Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:55. До цього о 19:15 на каналі розпочнеться трансляція зі студії, де ведучий з експертами робитимуть свій прогноз на матч. Вони й аналізуватимуть гру одразу по її закінченні.

Окрім перегляду по телебаченню, трансляція матчу буде доступна і онлайн на сайті oll.tv. Однак офіційна трансляція в інтернеті є платною (29 гривень за доступ до перегляду 24 години чи 59 гривень – за місяць переглядів матчів онлайн), а також вимагає реєстрації.

Варто зазначити, що текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – одразу після закінчення гри на сайті 24 Каналу.

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Нагадаємо, матч відбудеться у четвер, 9 серпня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Матч-відповідь – 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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