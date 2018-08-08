18:44
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Маріуполь – Бордо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

74 Читать новость на русском
Маріуполь – Бордо дивитися онлайн матч Ліги Європи 9 серпня
Маріуполь – Бордо дивитися онлайн матч Ліги Європи 9 серпня

Трансляція матчу "Маріуполя" проти "Бордо" у кваліфікації Ліги Європи буде доступна і українським вболівальникам футболу. Як по телевізору, так і онлайн.

Трансляцію матчів "Маріуполя" в цьому сезоні здійснює "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2". Саме на "Футбол 1" і відбудеться трансляція цього матчу. Коментуватиме гру Андрій Столярчук.

Читайте також: Маріуполь – Бордо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:55. До цього о 19:15 на каналі розпочнеться трансляція зі студії, де ведучий з експертами робитимуть свій прогноз на матч. Вони й аналізуватимуть гру одразу по її закінченні. 

Окрім перегляду по телебаченню, трансляція матчу буде доступна і онлайн на сайті oll.tv. Однак офіційна трансляція в інтернеті є платною (29 гривень за доступ до перегляду 24 години чи 59 гривень – за місяць переглядів матчів онлайн), а також вимагає реєстрації.

Варто зазначити, що текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – одразу після закінчення гри на сайті 24 Каналу.

Читайте також: Матч "Динамо" проти "Маріуполя" довелося перенести: дата матчу

Нагадаємо, матч відбудеться у четвер, 9 серпня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Матч-відповідь – 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол Новини спорту Ліга Європи ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Путін отримав листа від Трампа
сьогодні, 18:07 Путін отримав листа від Трампа
Самі Насері прокоментував бійку у московському барі
сьогодні, 17:47 Самі Насері прокоментував бійку у московському барі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Юта" з кожним матчем втрачає надію на зону плей-оф
 22 березня 2011 , 10:15
NASCAR: Кевін Харвік втретє виграв дебютну гонку сезону
 17 лютого 2013 , 19:40
Рятівний супергол Ронні. "Гановер" - "Герта" - 1:1. ВІДЕО
 4 жовтня 2013 , 23:37
Драговіч: Я відчуваю величезну повагу до українців, бо бачу, на що вони йдуть заради України
 24 травня 2014 , 14:12
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук