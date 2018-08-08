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Маріуполь – Бордо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Маріуполь – Бордо прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Маріуполь – Бордо прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Футбольний клуб "Маріуполь" у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Бордо" виглядає явним аутсайдером.

 

Попри те, що перший матч між командами відбудеться в Україні (гратимуть в Одесі на стадіоні "Чорноморець"), шанси "Маріуполя" у цій грі є доволі незначні.

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У букмекерській конторі William Hill коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" виставили на рівні 6,00. На перемогу "Бордо" – 1,57. Нічия у цьому матчі оцінена в 3,80.

Дещо нижчий коефіцієнт на "Маріуполь" у PariMatch – 5,70. Перемога "Бордо" – 1,60. Нічия між українським та французьким клубом – 4,00. У той же час прохід "Маріуполя" у наступний раунд – 6,00. Те, що "Бордо" буде переможцем за підсумками двох матчів – лише 1,13.

Ще менше шансів на успіх у цьому матчі дають "Маріуполю" букмекери з "Фаворит спорт" – 6,50. Перемога ж "Бордо" – 1,50. Нічия у матчі – 4,05. Варто зазначити, що коефіцієнт 6,50 дають і на прохід "Маріуполя" у наступний раунд. На прохід "Бордо" – 1,09.

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На Marathon bet теж віддають перевагу "Бордо" – 1,59 на перемогу в Україні. Шанс "Маріуполя" на перемогу в цьому матчі – 6,20. Нічия – 4,15. Щодо проходу в наступний раунд – 6,00 на "Маріуполь" та 1,136 на "Бордо".

Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Бордо" відбудеться в четвер, 9 серпня. Початок матчу о 20:00. Матч-відповідь – 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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Теги: Новини спорту Футбол Ліга Європи ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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