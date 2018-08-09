Маріуполь – Бордо: відео голів та моментів матчу Ліги Європи
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У матчі "Маріуполя" проти французького "Бордо" у кваліфікації Ліги Європи рахунок 1:3.
"Маріуполь" в Одесі грає проти "Бордо".
Гол Дмитра Мішньова – 1:0
Гол Гаетана Лаборда – 1:1
Гол Гаетана Лаборда – 1:2
Кращі моменти першого тайму Маріуполь – Бордо
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Джерело: 24 Канал
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