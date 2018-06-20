"Маріуполь" отримав суперника у Лізі Європи
Футбольний клуб "Маріуполь" дізнався ім’я суперника, з яким зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Згідно жеребу, який відбувся20 червня у швейцарському Ньйоні, маріупольці зіграють зі шведським клубом "Юргорден".
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Матчі відбудуться 26 липня та 2 серпня. Першу гру "Маріуполь" проведе на виїзді. Другу гру ккомнда проведе на власному стадіоні у Маріуполі.
Джерело: 24 Канал
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