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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      "Маріуполь" покинув захисник

      90 Читать новость на русском
      Максим Білий покинув "Маріуполь"
      Максим Білий покинув "Маріуполь"

      Футбольний клуб "Маріуполь" припинив співпрацю із захисником Максимом Білим. Причин розірвання угоди не повідомляється.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      Варто зазначити, що Максим Білий приєднався до "Маріуполя" влітку 2017 року. За цей час захисник провів за азовців 27 матчів, в яких відзначився одним забитим голом.

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      Теги: Футбол Спорт Трансфери ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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