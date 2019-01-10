"Маріуполь" покинув захисник

Футбольний клуб "Маріуполь" припинив співпрацю із захисником Максимом Білим. Причин розірвання угоди не повідомляється.

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Варто зазначити, що Максим Білий приєднався до "Маріуполя" влітку 2017 року. За цей час захисник провів за азовців 27 матчів, в яких відзначився одним забитим голом.

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