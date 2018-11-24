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      "Маріуполь" вдома мінімально обіграв "Ворсклу": відео

      63 Читать новость на русском
      Маріуполь – Ворскла
      Маріуполь – Ворскла

      Одним з центральних матчів 16-го туру став матч "Маріуполя" проти "Ворскли". Обидві команди перебувають у топ-6, відтак це була боротьба за єврокубкові місця. Як і всі матчі 16-го туру, він розпочався з хвилини мовчання.

      Маріуполь – Ворскла 1:0
      Гол: Зубков, 58

      Перший момент у зустрічі створили господарі, коли Вакула на лівому фланзі розібрався з суперниками, та пробивав у нижній кут воріт – Шуст впорався з ударом.

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      На це гості одразу відповіли моментом Коломойця. Теж на висоті зіграв голкіпер "Маріуполя".

      Загалом у першому таймі "Ворскла" більше створила небезпечних моментів, але забити не зуміла. Кожен раз надійно грав Гальчук.

      Натомість "Маріуполь" один з небагатьох моментів реалізував. У другому таймі Зубков на швидкості обіграв суперників та пробив у дальній кут воріт. Цього разу Шуст не врятував свою команду.

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      "Маріуполь" перемагає та піднімається в топ-6. Відставання від "Ворскли" тепер складає лише одне очко.

       

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Ворскла ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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