Одним з центральних матчів 16-го туру став матч "Маріуполя" проти "Ворскли". Обидві команди перебувають у топ-6, відтак це була боротьба за єврокубкові місця. Як і всі матчі 16-го туру, він розпочався з хвилини мовчання.

Маріуполь – Ворскла 1:0

Гол: Зубков, 58

Перший момент у зустрічі створили господарі, коли Вакула на лівому фланзі розібрався з суперниками, та пробивав у нижній кут воріт – Шуст впорався з ударом.

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На це гості одразу відповіли моментом Коломойця. Теж на висоті зіграв голкіпер "Маріуполя".

Загалом у першому таймі "Ворскла" більше створила небезпечних моментів, але забити не зуміла. Кожен раз надійно грав Гальчук.

Натомість "Маріуполь" один з небагатьох моментів реалізував. У другому таймі Зубков на швидкості обіграв суперників та пробив у дальній кут воріт. Цього разу Шуст не врятував свою команду.

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"Маріуполь" перемагає та піднімається в топ-6. Відставання від "Ворскли" тепер складає лише одне очко.