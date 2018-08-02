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Маріуполь – Юргорден: відео голів та моментів матчу

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Маріуполь – Юргорден відео голів
Маріуполь – Юргорден відео голів

"Маріуполь" та "Юргорден" у матчі кваліфікації Ліги Європи зіграли аж 120 хвилин – 90 хвилин основного часу для визначення переможця пари їм було недостатньо.

 

Нагадаємо, у першому матчі у Швеції "Маріуполь" зіграв у нічию з "Юргорденом" 1:1. Відтак, коли команди з таким же рахунком зіграли та за 90 хвилин, для визначення переможця їм довелося грати два екстратайми.

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Щодо голів у матчі, то першим вийти вперед вдалося українській команді. Гол на рахунку Піхальонка. Правда на допомогу йому прийшов рикошет від суперника. 

На це гравці шведської команди відповіли не менш ефектним ударом Баджі п'ятою в дотик.

Вирвати ж перемогу у матчі та протистоянні загалом "Маріуполю" вдалося завдяки голу з пенальті, яке чітко реалізував Фомін.

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У наступному раунді "Маріуполь" зіграє з французьким "Бордо".

Відео голів та моментів матчу "Маріуполь" – "Юргорден"

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Теги: Новини спорту ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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