"Маріуполь" зіграє кваліфікаційний матч Ліги Європи в Одесі

"Маріуполь" підтвердив дату і місце проведення матчу Ліги Європи проти шведського "Юргордена".

Перший матч "Юргорден" – "Маріуполь" відбудеться 26 липня у Стокгольмі, початок о 20:00. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Також "Маріуполь" підтвердив інформацію, що матч-відповідь пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Зустріч відбудеться 2 серпня, початок - 20.00.

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"Юргорден" є 11-кратним чемпіоном Швеції, останній раз вони перемагали в чемпіонаті ще в 2005 році. У минулому сезоні команда посіла третє місце в турнірній таблиці, програвши лідеру, "Мальме", 11 очок.

Наразі ціна та початок продажу квитків – невідомі.