Зайшов, щоб погодувати: в окупованому Маріуполі тигриця загризла працівника зоопарку

У Маріуполі працівника місцевого зоопарку загризла тигриця. Чоловік помер на місці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради. У вівторок, 22 квітня, під час спроби погодувати тигрицю вона напала на працівника.

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Чому тварина напала

Тварина напала ззаду у вольєрі та завдала смертельних поранень. Відомо, що тигриця перебувала у клітці разом із малятами.

Дика тварина взяла його кігтями ззаду та перекусила. Від отриманих травм людина загинула на місці. Працівники зоопарку наполягають, що це нещасний випадок,

– йдеться у повідомленні.

За словами співробітників, чоловік помер на місці. Вони вважають, що напад стався через "недбалість та неуважність самої жертви". У соцмережах раніше критикували цей зоопарк через умови утримання тварин. Люди скаржилися на погане харчування хижаків і тісні, непридатні вольєри.