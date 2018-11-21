Маріупольський морський порт збільшить вантажообіг з італійським Porto Nogaro більш ніж удвічі

Маріупольський морський торговельний порт (Донецька обл.) І італійський порт Nogaro (Сан-Джорджо-ді-Ногаро, Італія) підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, розширення номенклатури вантажів.

Про це повідомила прес-служба АМПУ у вівторок, передає "Обозреватель".

"Вантажообіг між Маріупольським портом і італійським Порто Ногаро (Porto Nogaro) до кінця 2019 року зросте більш ніж в 2 рази – до близько 500 тис. тонн", – цитується в повідомленні начальник Маріупольської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Ігор Барський.

Як відзначили в АМПУ, в планах портів не тільки розширення номенклатури вантажів, а й обмін технологіями перевалки вантажів і впровадження комплексного екологічного моніторингу в Маріупольському морському порту.

"Ми налаштовані на розширення номенклатури вантажів і готові обробляти імпортний вантажопотік, коли вантажовідправники Італії включать Маріупольський порт в свою ланцюжок постачання вантажів", – процитувала прес-служба Барського.

Меморандум діє два роки, після чого буде автоматично пролонгуватись щорічно.

Як повідомлялося, в жовтні 2018 року АМПУ зафіксувала забруднення акваторію Маріупольського (нафтопродуктами) і Херсонського (хімречовинами) морпортів, в серпні – акваторії Миколаївського морпорту (стічними водами).

У січні-жовтні 2018 року Маріупольський морпорт скоротив перевалку вантажів на 7,24% в порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року – до 5,01 млн тонн.

Маріупольський морський порт входить в число найбільших портів України. Його потужності дозволяють перевалювати понад 17 млн ​​тонн вантажів на рік. Порт цілий рік відкритий для заходу суден довжиною до 240 м і осадкою до 8 м. Його територія складає 73,2 га, довжина причальної лінії – 4,2 км.

Porto Nogaro – річковий порт регіонального масштабу. Розташований в Сан-Джорджо-ді-Ногаро, в 10 км від порту в Адріатичному морі на півночі Італії. Глибина – 7,5 метрів. Обслуговує судна вантажопідйомністю до 16 тис. тонн. Спеціалізується на перевалці металургійної продукції, сипучих і рідких вантажів, машин і рослин.