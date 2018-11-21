13:36
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Маріупольський морський порт збільшить вантажообіг з італійським Porto Nogaro більш ніж удвічі

      33 Читать новость на русском
      Маріупольський морський порт
      Маріупольський морський порт / vchasnoua.com

      Маріупольський морський торговельний порт (Донецька обл.) І італійський порт Nogaro (Сан-Джорджо-ді-Ногаро, Італія) підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, розширення номенклатури вантажів.

      Про це повідомила прес-служба АМПУ у вівторок, передає "Обозреватель".

      "Вантажообіг між Маріупольським портом і італійським Порто Ногаро (Porto Nogaro) до кінця 2019 року зросте більш ніж в 2 рази – до близько 500 тис. тонн", – цитується в повідомленні начальник Маріупольської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Ігор Барський.

      Як відзначили в АМПУ, в планах портів не тільки розширення номенклатури вантажів, а й обмін технологіями перевалки вантажів і впровадження комплексного екологічного моніторингу в Маріупольському морському порту.

      "Ми налаштовані на розширення номенклатури вантажів і готові обробляти імпортний вантажопотік, коли вантажовідправники Італії включать Маріупольський порт в свою ланцюжок постачання вантажів", – процитувала прес-служба Барського.

      Меморандум діє два роки, після чого буде автоматично пролонгуватись щорічно.

      Як повідомлялося, в жовтні 2018 року АМПУ зафіксувала забруднення акваторію Маріупольського (нафтопродуктами) і Херсонського (хімречовинами) морпортів, в серпні – акваторії Миколаївського морпорту (стічними водами).

      У січні-жовтні 2018 року Маріупольський морпорт скоротив перевалку вантажів на 7,24% в порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року – до 5,01 млн тонн.

      Маріупольський морський порт входить в число найбільших портів України. Його потужності дозволяють перевалювати понад 17 млн ​​тонн вантажів на рік. Порт цілий рік відкритий для заходу суден довжиною до 240 м і осадкою до 8 м. Його територія складає 73,2 га, довжина причальної лінії – 4,2 км.

      Porto Nogaro – річковий порт регіонального масштабу. Розташований в Сан-Джорджо-ді-Ногаро, в 10 км від порту в Адріатичному морі на півночі Італії. Глибина – 7,5 метрів. Обслуговує судна вантажопідйомністю до 16 тис. тонн. Спеціалізується на перевалці металургійної продукції, сипучих і рідких вантажів, машин і рослин.

      Теги: Новини України Новини Маріуполя імпорт АМПУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 12:30 "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 21499
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сьогодні , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 142
      Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      19 листопада , 09:00 Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      863
      Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      сьогодні , 11:01 Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      сьогодні , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      Віталій Дейнега 228
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Рекорд для українського тенісу: Світоліна стала третьою ракеткою світу
       11 вересня 2017 , 12:21
      Савченко про жителів окупованого Донбасу: Вони нам не ворог
       4 червня 2016 , 17:16
      Шокуюче відео свавілля українських поліцейських
       23 серпня , 16:48
      У 2019 році продаж нових авто може впасти на 20% -30%
       16 листопада , 13:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук