Маріупольця засудили за репост в соцмережах

У Маріуполі чоловік опинився на лаві підсудних за репост сепаратистського заклику у соцмережі.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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"5 березня 2017 року, використовуючи комп'ютер та створену ним особисту сторінку у соціальної мережі "Одноклассники", чоловік власноручно відшукав у групі "АНТИМАЙДАН (Юг-Восток)" матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України", – йдеться в документі

Зазначається, що на своїй сторінці у соцмережі чоловік розмістив фразу "Досить годувати Бандеру – і Київ і Південь і Схід – приєднуйтесь до Росії!", яку він перепостив з групи "Антимайдан (Південний Схід)". На суді чоловік свою провину визнав. Вчинок пояснив тим, що його хвилювала ситуація на Донбасі, а вислів йому сподобався.

Дії маріупольця кваліфікували за ч.1 ст.110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Він отримав один рік умовного покарання та виплатив грошову компенсацію 1001 грн за залучення експертів.