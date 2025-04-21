Де зараз Марія Ковальчук і що саме з нею трапилося у Дубаї: російська модель розповіла подробиці

Українська модель Марія Ковальчук, яка раніше зазнала важких травм під час перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах, імовірно, нині перебуває в Україні та проходить курс реабілітації. За неофіційною інформацією, її стан поступово покращується.

Правоохоронні органи України розпочали розслідування обставин інциденту, однак офіційних коментарів щодо ходу справи наразі не надають. Тим часом російська модель Татьяна Можегова, яка тривалий час працювала за кордоном, оприлюднила свою версію подій у зверненні на ютубі, передає 24 Канал.

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Які нові деталі справи моделі Ковальчук стали відомі

За словами Можегової, на приватній вечірці в Дубаї, де постраждала Марія Ковальчук, були присутні ще дві дівчини, доля яких наразі невідома. Вона стверджує, що усі вони могли стати жертвами насильства.

Також Можегова заявила, що Ковальчук, імовірно, не усвідомлювала справжнього характеру заходу й очікувала культурну подію з музикою та спілкуванням. Однак ситуація обернулася трагедією.

Крім того, Можегова додала, що, швидше за все, зараз відбувається тиск на матір постраждалої, і, за чутками, їй нібито пообіцяли гроші у вигляді 2 мільйонів доларів США за нерозголос справи далі. Сама мама Ковальчук цього не коментувала.

Татьяна Можегова також повідомила, що двоє осіб, які представилися модельними скаутами та організовували участь Ковальчук у заході, залишили ОАЕ та, ймовірно, переховуються в Європі. Прямих доказів цих тверджень поки не оприлюднено.

Окрему увагу вона звернула на знайому Ковальчук – росіянку Ангеліну Дорошенкову, яка, за її словами, супроводжувала модель у Дубаї та після подій видалила зі своїх соцмереж усі фото, пов'язані з Марією.

У своєму зверненні Можегова також порушила питання системних проблем у модельному бізнесі – зокрема, залучення моделей до небезпечних або сумнівних заходів під виглядом легальних контрактів. Вона закликала агентства ретельніше перевіряти клієнтів і уникати співпраці зі схемами, що мають ознаки експлуатації.

До слова, Марія Ковальчук прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів у грудні 2024 року для участі в модельному проєкті. Однак у березні 2025-го її російська подруга Ангеліна Дорошенкова заявила про раптове зникнення моделі.

Після цього Ковальчук тривалий час не виходила на зв'язок, а через 10 днів її виявили з численними травмами – переломами ніг, хребта та рук. При цьому в дівчини не було ані документів, ані мобільного телефону. Родина Марії припускає, що вона могла стати жертвою сексуального рабства.