"Я знаю, хто це був": мати Марії Ковальчук розкрила подробиці про напад на модель у Дубаї

Мати української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли в Дубаї у важкому стані, заявила, що вона знає, хто був причетний до нападу на її доньку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Хто причетний до нападу на Марію Ковальчук

Мати 20-річної моделі Анна Ковальчук заявила, що причетні до нападу на її доньку не є громадянами Об'єднаних Арабських Еміратів. Водночас жінка не назвала жодних імен.

Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування… Вона познайомилася з цими людьми на вечірці,

– сказала Анна Ковальчук.

Подробиці нападу на Марію Ковальчук розкрила також її подруга. За словами дівчини, до нападу були причетні як чоловіки, так і жінки.

Відомо, що стан 20-річної моделі значно покращився. Вона вже може розмовляти, однак ходити їй ще не вдається. За словами подруги українки, вона вже перенесла вісім операцій, а попереду на неї чекає щонайменше ще одна.

Нагадаємо, Марія Ковальчук прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів у грудні 2024 року для участі в модельному проєкті. Однак у березні 2025 її подруга Ангеліна Дорошенкова заявила про раптове зникнення моделі. Через 10 днів її виявили з численними травмами в одній із лікарень, при цьому в дівчини не було ані документів, ані мобільного телефону.