Про це розповідає 24 Канал з посиланням на модель Тетяну Можегову, котра тривалий час працювала за кордоном.

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У справі моделі з України з’явилися нові деталі

У справі зникнення 19-річної української моделі Марії Ковальчук, яку з тяжкими травмами знайшли на узбіччі в Дубаї, з’явилися нові шокуючі деталі.

Очевидиця подій розповіла, що на фатальній вечірці дівчат змушували підписувати сумнівні контракти, а згодом – утримували без телефонів і документів, били та принижували.

Жінка на ім’я Ксенія, яка була на тій самій вечірці, заявила, що організатори заходу поводилися жорстоко, а тих, хто чинив опір, карали найжорсткіше. За її словами, Ковальчук відмовлялася "працювати" з шейхами. Вона стверджує, що бачила, як охоронці виносили щось схоже на тіло, загорнуте в килим.

Офіційно в Дубаї заявили, що дівчина нібито впала з будмайданчика, але рідні в це не вірять. Українська поліція відкрила справу за статтею про торгівлю людьми. Тим часом Марія вже в Україні й проходить реабілітацію після трьох операцій.