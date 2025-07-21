Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марії Ковальчук в інтерв'ю російській "опозиційній" журналістці Ксенії Собчак.

До теми Російська блогерка назвала причетного до побиття української моделі Марії Ковальчук в ОАЕ

Кого назвала Марія Ковальчук винними у трагедії?

Головним фігурантом історії зі знущанням з Марії Ковальчук став Артем Папазов – син донецького бізнесмена Олега Папазова, який нині мешкає в ОАЕ.

У компанії також були росіянин Максим Крашенніков (за свідченнями, він рано пішов і участі не брав), білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та уродженка України Мілена Долганова.

Мати Марії стверджує, що Папазова після інциденту затримували, але згодом відпустили – нібито після "дзвінка зверху". Родина підозрює, що розслідування затягується через корупційні зв'язки.

Окрім того, Анна Ковальчук зазначила, що намагалася зв'язатися з усіма учасниками трагедії. Відповіла їй лише Олександра Мерцалова.

Також мама Марії розповіла, що з усіх підозрюваних лише Максим Крашенніков давав більш-менш правдиві свідчення, але він міг не все знати, бо пішов з вечірки раніше і не брав участі у знущаннях з дівчини.

До слова, Марія Ковальчук також уперше розповіла, що з нею сталося у березні 2025 року на вечірці в Дубаї. Дівчина показала свій стан зараз та пояснила, що пережила за останній час.