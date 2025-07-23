Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для російської журналістки Ксенії Собчак. Скандальна історія української моделі Марії Ковальчук, яка опинилася в центрі гучного інциденту в Дубаї, отримала новий розвиток.

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Українська модель після інциденту в Дубаї відмовилася від еротичних зйомок

Дівчина, яка два місяці перебувала під контролем місцевої поліції без можливості виїхати з країни та без документів, заявила, що повністю завершує свою діяльність на платформі OnlyFans.

У відвертому інтерв’ю Марія вперше відкрито розповіла про те, що пережила в Об’єднаних Арабських Еміратах. За її словами, все, що сталося, було схоже на класичну ситуацію торгівлі людьми: модель заманили на приватну БДСМ-зйомку, після чого почалося справжнє пекло.

Ковальчук розповіла, що її контролювали, змушували до участі в насильницьких зйомках, а потім тримали під домашнім арештом – без права повернення додому.

Марія зізналася, що після пережитого не бачить для себе жодного морального або психологічного шляху повернення до минулої діяльності. За її словами, вона заробляла на життя переважно завдяки OnlyFans, однак тепер хоче залишити це позаду.