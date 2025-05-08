Свідок трагедії з Марією Ковальчук назвала ім'я чоловіка, який причетний до побиття в Дубаї

У мережі з'явилися нові подробиці у справі моделі Марії Ковальчук, яку знайшли в Дубаї у тяжкому стані та з великою кількістю серйозних травм після жахливої вечірки. Так, жінка, яка також була на вечірці, назвала ім'я чоловіка, який, ймовірно, причетний до трагедії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську модель Тетяну Можегову, яка на своєму YouTube-каналі опублікувала нові деталі про трагедію.

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Хто причетний до трагедії з Марією Ковальчук

Жінка на ім'я Ксенія, яка разом з 19-річною Марією Ковальчук була на фатальній вечірці в Дубаї, розповіла, що, ймовірно, до трагедії причетний чоловік, якого звати Саїд.

Хто зібрав гостей на віллі поки невідомо. Однак з'явився такий чоловік на ім'я Саїд. Саме він організатор та глава цієї вечірки,

– передала слова свідка російська модель.

Ксенія, якій вдалося врятуватися з фатальної вечірки, розповіла, що увесь захід виявився пасткою. Так, перед вечіркою та поїздкою на віллу, жінок змушували підписувати контракт, за умовами якого повинні були просто супроводжувати заможних чоловіків. Однак насправді жінок ґвалтували, били та жорстоко поводилися.

За словами Ксенії, із зачинених кімнат постійно лунали гучні крики. Ба більше, жінка помітила, що охоронці нібито виносили з вілли щось велике, загорнуте у килим. Ймовірно, у ньому могли заховати людське тіло.

Головне про трагедію з Марією Ковальчук

Марія Ковальчук зникла 9 березня. Рідним вона повідомила, що познайомилася з "представниками модельної агенції" та залишиться у нових знайомих на ніч. Через 10 днів тіло 19-річної дівчини знайшли на узбіччі дороги в Дубаї.

У Марії Ковальчук виявили велику кількість серйозних травм та госпіталізували у складному стані. За словами матері, дівчина вже перенесла 3 складні операції.

У Дубаї правоохоронні органи офіційно заявили, що травми модель отримала нібито, коли "зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти". Однак жодних пояснень, як дівчина потрапила на закриту територію, а після опинилася на узбіччі – не повідомляють.

В Україні відкрили кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації. Відомо, що винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.