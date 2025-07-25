Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Марії Ковальчук російській "опозиційній" журналістці Ксенії Собчак.

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Що розповіла Марія Ковальчук про кривдників?

Марія Ковальчук зазначила, що серед її кривдників у Дубаї були: Артем Папазов, Олександр Лаптинський, Олександра Мерцалова й Мілена Долганова.

Дівчина розповіла, що вона проводила час із молодими людьми в одному з готелів ОАЕ і спершу все було добре. Однак у якийсь момент, імовірно, через дію алкоголю й наркотиків, до неї почали ставитися агресивно і навіть переслідувати.

Модель наголосила, що вперше зустріла Папазова в караоке, де й обмінялася з ним контактами. Через певний період Ковальчук знову помітила хлопця із друзями та розповіла, що перебуває у скрутному становищі, адже у неї закінчилося бронювання в готелі. Тоді компанія Папазова запропонувала їй допомогу, тож у дівчини не було ніяких думок про негативні наслідки спілкування з ними.

Вони запропонували піти з ними в номер, а далі Артем допоможе всім нам полетіти в Таїланд. Молода компанія, всі веселі, хороші люди, чому б і ні. Усе було добре, поки наступного дня хлопці не поїхали по алкоголь,

– розповіла Ковальчук.

Українка також розповіла, що її нові знайомі почали вживати міцний алкоголь і наполягали, аби вона приєдналася. Згодом хлопці поводилися дедалі агресивніше – нібито жартома заявляли: "Ти належиш нам! Ми робитимемо з тобою все, що захочемо!". За всім цим спостерігали Мілена Долганова та Олександра Мерцалова, яка, одягнувши речі української моделі, просто вийшла з готелю.

Ковальчук також зазначила, що Артем Папазов і Олександр Лаптинський регулярно влаштовують подібні вечірки. За її словами, обидва проживають у Дубаї разом із батьками.

Що відомо про кривдників української моделі?

Артем Папазов – 19-річний син бізнесмена Олега Папазова. Олег народився в Донецьку, а після розпаду СРСР переїхав до Росії, де зайнявся підприємництвом. У 1990-х він розвивав ресторанний бізнес, торгував тютюном і ліками, а також здавав нерухомість в оренду. У 2008 році разом зі старшим сином Олегом він заснував мережу пекарень. Попри амбіції вийти на міжнародний ринок, реалізувати це йому не вдалося. Сьогодні родина переважно живе в Дубаї, веде розкішний спосіб життя та публічно демонструє заможність.



Артем Папазов (у чорному) разом зі своєю родиною / Фото з соцмереж Олега Папазова

Після гучного скандалу, пов'язаного з нападом на Марію Ковальчук, Олег Папазов обмежив доступ до своїх соцмереж. А на сторінці матері Артема у Facebook зникли всі сімейні фото.



Олег Папазов, який народився у Донецьку, обмежив доступ до своїх соцмереж / Скриншот з фейсбук-сторінки чоловіка

Олександра Мерцалова – 19-річна блогерка, донька власника московського медичного центру Антона Мерцалова. У Дубаї вона займається криптовалютами та дизайном одягу.



Олександра Мерцалова також брала участь у вечірці в Дубаї / Фото з інстаграму дівчини

Про 16-річну Мілену Долганову, яка народилася в Україні, відомо небагато. Її батько керує кількома компаніями в Узбекистані, а свого часу починав бізнес у Києві. Також він є тренером, психоаналітиком і бізнес-консультантом.



Мілена Долганова, учасниця вечірки в Дубаї, народилася в Україні / Фото з соцмереж



Батько Мілени Долганової раніше мав бізнес у Києві / Фото з соцмереж чоловіка

Ще один фігурант скандалу – 29-річний Олександр Лаптинський, уродженець Білорусі. У білоруських медіа його вже охрестили "темщиком" – через готовність братись за будь-які способи швидкого заробітку. З 2022 року він мешкає в Росії, де активно оформлював мікропозики. Від 2023-го перебрався до ОАЕ, де організовував швидкі побачення, облаштовував фотозони, займався турами, орендою елітного житла та автівок, а також продавав візи до Дубаю.



Білоруса Олександра Лаптинського прозвали "темщиком" / Фото з соцмереж хлопця

Що кажуть самі кривдники Марії Ковальчук про вечірку?

Першим на скандал навколо Марії Ковальчук відреагував Артем Папазов. Він заявив, що всі звинувачення моделі – це "нісенітниця", а травм вона нібито зазнала після "падіння з будівлі, на яку сама забралася через 5 годин після того, як залишила готель".

На камерах чітко видно, що вона виходила з номера, в ліфті й у фоє без слідів насильства. І як її могли переслідувати п'ять годин, якщо будівництво недалеко від готелю, а з номера ніхто не виходив? І не згадується в інтерв'ю, що є свідки, які бачили, як Марія дерлася по будівельному крану, її не переслідували,

– видав хлопець.

Папазов також стверджував, що на вечірці дівчина поводилася нестабільно й намагалася перелізти через балконну огорожу.

"І головне, чому всі присутні не знали, як реагувати на поведінку Марії: до вечора третього дня вона почала істерити та казати, що в неї всередині порожнеча, і їй усе набридло. Що її більше ніхто не побачить", – стверджує мажор.

Він додав, що Марія залишила в готелі всі речі, крім телефона, і не намагалася зв’язатися з близькими чи поліцією.

Схожу позицію висловила й Олександра Мерцалова. Вона майже дослівно повторила слова Папазова, припустивши, що звинувачення проти них виникли з метою "відбілити" репутацію української моделі.