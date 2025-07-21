"Ти належиш нам": Марія Ковальчук вперше розповіла про жахи, які пережила в Дубаї

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку знайшли у Дубаї з численними переломами, вперше поділилася деталями пережитого. Родина дівчини також розповіли, що за трагедією стоять саме російські громадяни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марії Ковальчук в інтерв'ю російській "опозиційній" журналістці Ксенії Собчак.

До теми "Не впізнає рідних": ЗМІ розповіли про стан Марії Ковальчук, на яку скоїли напад у Дубаї

Що розповіла Ковальчук про жахи, які пережила у Дубаї?

Марія Ковальчук зараз перебуває в Норвегії, пересувається на милицях та в інвалідному візку, але вже починає робити перші кроки. Вона розповіла, що все почалося з поїздки до Дубаю – нібито на фотосесію та святкування дня народження подруги. У караоке вона познайомилася з чоловіком, на ім'я Артем.

Подруги улетіли до Росії. І я залишилася сама. У мене знімання було не приватне, а за бартером. Я жила в готелі й наступного дня збиралася до Таїланду. Я придбала квиток, але так вийшло, що я пропустила рейс, я проспала. Коли стояла у лобі з валізами, то зустріла знайомого – напередодні я була в караоке Zoloto і там познайомилася з хлопцем, була 10-хвилинна розмова, ми обмінялися контактами та все…

– згадує дівчина.

Наступного дня, після того, як Марія проспала рейс до Таїланду, знову зустрілася з Артемом. Він нібито запропонував дівчині долетіти на приватному літаку, який візьме у батька, але перед цим запросив переночувати в номері разом із компанією.

"Я розповіла, що в мене прогорів квиток, і зараз немає можливості рухатися кудись далі. У мене завершилася бронь у готельному номері – і вони запропонували допомогу, мовляв, можу з ними піти до їх номера, а далі Артем запитає в батька, щоб той дав йому скористатися приватним літаком, щоб ми всі разом полетіли у Таїланд. Тобто молода весела компанія, чому б і ні", – розповіла Марія.

Уже в готельному номері, за словами Марії, атмосфера раптово змінилася – з'явилися алкоголь, наркотики, агресія, погрози й психологічний тиск. Від чоловіків лунали фрази: "Ти належиш нам", а також сексуальні погрози. У дівчини забрали паспорт і речі, не дозволяли вийти з кімнати. Вона намагалася втекти, після чого втратила пам'ять і отямилася вже на вулиці з важкими травмами.

Дівчина припускає, що її або сильно побили, або скинули з висоти. Фактів сексуального насильства вона не підтверджує.

Кого підозрюють у трагедії?

Головним фігурантом цієї історії став Артем Папазов – син донецького бізнесмена Олега Папазова, який нині мешкає в ОАЕ. У компанії також були росіянин Олексій Крашенніков (за свідченнями, він рано пішов і участі не брав), білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та уродженка України Мілена Долганова.

Мати Марії стверджує, що Папазова після інциденту затримували, але згодом відпустили – нібито після "дзвінка зверху". Родина підозрює, що розслідування затягується через корупційні зв'язки.

Попри широкий міжнародний резонанс, поліція Дубаю наразі не коментує ситуацію.

Анна Ковальчук також розповіла, що її донька пережила щонайменше 8 складних операцій, має значні проблеми з пам'яттю та досі не відновила рухливість.