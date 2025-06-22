Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Російська блогерка назвала причетного до побиття української моделі Марії Ковальчук в ОАЕ

У якому стані зараз Марія Ковальчук

В коментарі ЗМІ мати Марії Ковальчук розповіла, що дівчина поступово починає комунікувати з оточенням. Водночас говорити про повне відновлення після нападу поки що зарано.

Зараз ми перебуваємо в лікарні. Маша вже почала говорити, але поки що не може детально розповісти, що з нею сталося. Мені відомі імена та прізвища винних, вони вже є у списку в прокурора,

– сказала жінка.

Про стан Марії Ковальчук розповіла також подруга моделі. За її словами, дівчина поки що майже не може пересуватися, а також має серйозні проблеми з пам'яттю, оскільки не впізнає рідних.

Нагадаємо, Марія Ковальчук прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів у грудні 2024 року. Однак у березні 2025 її подруга Ангеліна Дорошенкова заявила про раптове зникнення моделі. Через 10 днів її знайшли з численними травмами в одній із лікарень, при цьому в дівчини не було ані документів, ані мобільного телефону.

Нацполіція України розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми, а також вербування, переміщення чи переховування потерпілого з метою експлуатації.