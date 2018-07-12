"Марія – королева Шотландії": з’явились перші постери історичної драми

Фільм-драма "Марія – королева Шотландії" вже розпочав роботу над піар-кампанією стрічки, опублікувавши перші 2 постери фільму. На них зображені головні героїні стрічки – актриси Марго Роббі та Сірша Ронан.

Про це повідомляють на Focus Features.

Майбутня кінокартина режисера Джозі Рурка, прем’єра якої запланована на 7 грудня 2018 року, створена за сюжетом однойменної книги письменника Джона Гая. Головні ролі фільму виконали дві номінантки на "Оскар-2018" Марго Роббі і Сірша Ронан.

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Сірша Ронан в ролі Марії Стюарт



Марго Роббі в ролі Єлизавети I

За сюжетом фільму Сірша виконує роль королеви Франції Марії Стюарт, яка у 18-річному віці відмовилася знову виходити заміж після смерті свого чоловіка і повернулася в рідну Шотландію. Там вона прагнула зайняти престол, але на її шляху встала Єлизавета I, роль якої виконала Марго Роббі. На той час жінка правила Англією та Шотландією і не мала наміру віддавати одне зі своїх королівств. Між жінками починається запекла боротьба за престол.