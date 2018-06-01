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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Марія Бурмака у новому образі презентувала кліп на пісню "Рибка": відео

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Марія Бурмака
Марія Бурмака / Прес-служба

Народна артистка України Марія Бурмака презентувала новий кліп на пісню "Рибка". За словами співачки, ця пісня про дорослі почуття сильної жінки, коли речі хочеться називати своїми іменами.

Композиція була створена у тандемі з саундпродюсером Вадимом Лисицею, а режисером відеороботи стала Інна Грабар.

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Марія Бурмака

Марія Бурмака

Марія Бурмака про новий кліп на пісню "Рибка": "Часто вже ніби дорослі люди називають один одного смішними і трохи дивними словами. З ніжністю, теплотою і любов‘ю. Сонечко, котик, перлинка, рибка. А буває що і почуття проходять, а ці слова залишаються та живуть своїм життям. Обростають власними історіями і легендами. Коли писалась ця пісня, я якраз думала про те, яка різниця, як тебе називають, якщо із цією людиною ти відчуваєш себе справжньою жінкою".

Дивіться кліп Марії Бурмаки на пісню "Рибка":

 

Теги: LifeStyle Музика Новини України
Джерело: 24 Канал
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