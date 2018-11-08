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      Марія Музичук феєрично вийшла в 1/8 фіналу на чемпіонаті світу з шахів

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      Марія Музичук (праворуч)
      Марія Музичук (праворуч)

      У Ханти-Мансійську (Росія) триває чемпіонат світу-2018 з шахів, де другий раунд змагань подолали українські сестри Ганна та Марія Музичук.

      Ледве пробилася в наступний раунд Марія Музичук. Вона спершу несподівано білими програла Катерині Аталик з Туреччини, а потім героїчно виграла чорними і дотиснула суперницю на тай-брейку, зігравши внічию білими і знову вигравши чорними.

      Читайте також: Українка Анна Музичук стала третьою шахісткою світу

      Тепер українка зустрінеться з іранською шахісткою Мобіною Алінасаб.

      Нагадаємо, що раніше в 1/8 фіналу вже вийшла сестрія Марії – Анна Музичук. Також інші представниці України – Анна Ушеніна, Інна Гапоненко і Наталія Жукова – на жаль, уже вибули з турніру.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
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