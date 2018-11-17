Марія Музичук програла екс-українці у півфіналі чемпіонату світу з шахів

У Ханти-Мансійську завершилися півфінали жіночого чемпіонату світу з шахів. Українська екс-чемпіонка світу Марія Музичук не змогла пробитися у фінал.

Музичук-молодша на тай-брейку програла колишній українській шахістці Катерині Лагно з підсумковим рахунком 1:3.

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Після нічиєї в основних партіях (1:1) суперниці грали тай-брейк, в якому сильнішою виявилася екс-львів'янка Лагно – 2:0.

Зазначимо, що Марія Музичук гарантувала собі місце в турнірі претенденток, що дає їй можливість повернути чемпіонську корону.

Таким чином, Україна втратила свого останнього представника на цій першості. Раніше з ЧС вибули Наталя Жукова, Інна Гапоненко, Анна Ушеніна і Анна Музичук.

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