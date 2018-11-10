Марія Музичук вийшла в 1/4 фіналу на чемпіонату світу з шахів, Анна Музичук вперше програла

На чемпіонаті світу в Ханти-Мансійську завершилися відповідні партії 1/8 фіналу.

На жаль, у другій партії Анна Музичук зазнала поразки від Антуанети Стефанової і тепер її чекає тай-брейк. А ось її сестра Марія Музичук змогла обіграти іранку Мобін Алінасаб і вийти до чвертьфіналу.

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Крім Марії тільки діюча чемпіонка світу Цзюй Венцзюнь змогла вийти в наступний рануд без тай-брейків. Сама ж Марія в домінуючій манері провела партію з Алінасаб, яка вже в дебюті отримала розбиту структуру і тільки виключно точною грою позицію можна було утримати. Але іранці це зробити не вдалося.

Анна Музичук програла екс-чемпіонці світу Антуанеті Стефановій і дозволила суперниці зрівняти рахунок – 1:1. Тепер лідер нашої національної збірної гратиме тай-брейк у неділю, 11 листопада.

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