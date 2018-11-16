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      Марія Музичук звела у нічию матч проти росіянки у півфіналі Чемпіонату світу

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      Катерина Лагно та Марія Музичук
      Катерина Лагно та Марія Музичук / Українські шахи

      Українка Марія Музичук зіграла у нічию другу партію у півфіналі Чемпіонату світу. Тепер учасниця фіналу визначиться на тайбрейку.

      Протистояла Марії Музичук колишня українка, яка тепер представляє Росію – Катерина Лагно (уродженка Львова до 2014 року представляла Україну). Цього разу українка грала чорними. Однак знову суперниці не зуміли визначити переможницю, тож партія закінчилася у нічию. Рахунок у матчі став 1:1.

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       Тепер для визначення фіналістки Музичук та Лагно зіграють у суботу, 17 листопада, тай-брейк.

      Варто зазначити, що чинна чемпіонка світу китаянка Цзюй Веньцзюнь обіграла росіянку Олександру Костенюк 1,5:0,5 та вийшла у фінал турніру.

      Загальний призовий фонд ЧС-2018 становить 450 тисяч доларів. Переможець отримає 60 тисяч, доларів фіналіст – 30 тисяч доларів, півфіналісти – по 20 тисяч доларів.

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
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