Марія Яремчук переспівала легендарну пісню свого батька

Українська співачка Марія Яремчук, яка була учасницею престижних конкурсів "Євробачення-2014" та "Нова хвиля", здивувала прихильників новим аудіозаписом. Зірка переспівала знамениту пісню свого батька – Назарія Яремчука, який після тривалого лікування помер у 1995 році.

Популярна зірка, яка часто дивує музичними експериментами, додаючи до українських пісень американські мотиви, вразила чуттєвим виконанням батькової пісні. Марія Яремчук відтворила проникливу пісню "Усміхнися мені", яка свого часу була хітом в Україні.

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Акустична версія композиції з неймовірним вокалом зачарує з першого акорду. Це вже відзначили прихильники Марії Яремчук.

Слухайте пісню "Усміхнися мені" у виконанні Марії Яремчук:

Хто такий Назарій Яремчук?

Це легендарний співак та композитор, Народний артист України, який мав неабияку популярність. Хіти Назарія Яремчука досі наспівують українці. Зокрема, композиції "Стожари", "Родина", "Якщо мине любов", "Водограй", "Червона рута", "Гай, зелений гай" часто переспівують сучасні вокалісти.