Про це повідомила українська служба ВВС із посиланням на Головне слідче управління нацполіції, передає 24 Канал. Наразі триває досудове розслідування, деталей щодо нього не розголошують.

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Українка зникла в ОАЕ на початку березня, спершу її шукали родичі та друзі. Марію знайшли в тяжкому стані з переломами кінцівок і хребта на узбіччі дороги 20 березня.

За офіційною версією поліції Дубаю, дівчина "зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти". Однак родина моделі спростовує це.

За інформацією у ЗМІ, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 149 КК України,

– йдеться у повідомленні ВВС.

Стаття передбачає покарання за торгівлю людиною, а також вербування, переміщення чи переховування потерпілого з метою експлуатації.

До слова, матір постраждалої Анна Ковальчук у коментарі журналістам заявила, що стан її доньки наразі оцінюють як стабільний, життю дівчини нічого не загрожує.