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Марк Цукерберг відправив старшу доньку в дитячий садок: зворушливе фото

13:51, сьогодні 8417 Читать новость на русском
Сім'я Марка Цукерберга
Сім'я Марка Цукерберга / Facebook / @Mark Zuckerberg

Старша дочка засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга та Прісцили Чан – Максима (Макс) Чан – 17 січня пішла в дитячий садок. Відомий татусь вирішив поділитись з шанувальниками зворушливим моментом.

Відповідне фото Марк опублікував у Facebook.

"Перший день в дитячому садку. Як же швидко вони ростуть", – підписав знімок Цукерберг, на якому він і його дружина проводжають дівчинку в дитсадок.

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Марк Цукерберг з Прісцилою Чан відправляють Максиму в дитячий садок

Шанувальники в коментарях почали жартувати про освіту дівчинки: "Найважливішим днем навчання людини є перший день навчання, а не День випуску", додаючи фото, де подружжя тримає новонароджену Максиму на руках з книжкою про квантову фізику для малюків.


Подружжя з новонародженою Максимою

Нагадаємо, що влітку минулого року Цукерберг став батьком вдруге. Його дружина, Прісцилла Чан, народила дівчинку, яку назвали Августою. Після цього засновник Facebook взяв відпустку.

Теги: LifeStyle Діти Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
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