Маркарова відзвітувала про зустрічі з інвесторами і міжнародними партнерами у США
Українська делегація завершила свій триденний візит до Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні українські чиновники зустрічалися з інвесторами, представниками Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій.
На своїй сторінці у фейсбуці міністерка фінансів Оксана Маркарова розповіла про деталі поїздки, результати зустрічей та домовленості, яких вдалося досягнути.
Важливо: МВФ готує для України нову програму: що вона передбачає
Під час візиту української делегації до США відбулися зустрічі з:
- головою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо:
обговорювалося питання поглиблення відносин між українським Мінфіном та Казначейством Франції, а також взаємне залучення інвестицій;
- головою ЄБРР Сумою Чакрабарті:
обговорили у рекорд в 1 мільярд євро проєктів за перші 10 місяців 2019 року, а також інвестиції ЄБРР в "Ощадбанк";
- головою Мінфіну Нідерландів Вопке Хукстрою:
було домовлено про продовження співпраці між міністерствами фінансів, про що сторони уклали відповідний меморандум;
- єврокомісаром Європейської комісії Валдісом Домбровскісом:
сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги, де вже виконано всі умови, крім однієї. У цьому питанні ще залишається шанс отримати гроші в цьому році.
Візит Маркарової до Вашингтона: дивіться фото
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі