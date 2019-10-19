Маркарова відзвітувала про зустрічі з інвесторами і міжнародними партнерами у США

Українська делегація завершила свій триденний візит до Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні українські чиновники зустрічалися з інвесторами, представниками Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій.

На своїй сторінці у фейсбуці міністерка фінансів Оксана Маркарова розповіла про деталі поїздки, результати зустрічей та домовленості, яких вдалося досягнути. Важливо: МВФ готує для України нову програму: що вона передбачає Під час візиту української делегації до США відбулися зустрічі з: головою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо:

обговорювалося питання поглиблення відносин між українським Мінфіном та Казначейством Франції, а також взаємне залучення інвестицій;

обговорювалося питання поглиблення відносин між українським Мінфіном та Казначейством Франції, а також взаємне залучення інвестицій; головою ЄБРР Сумою Чакрабарті:

обговорили у рекорд в 1 мільярд євро проєктів за перші 10 місяців 2019 року, а також інвестиції ЄБРР в "Ощадбанк";

обговорили у рекорд в 1 мільярд євро проєктів за перші 10 місяців 2019 року, а також інвестиції ЄБРР в "Ощадбанк"; головою Мінфіну Нідерландів Вопке Хукстрою:

було домовлено про продовження співпраці між міністерствами фінансів, про що сторони уклали відповідний меморандум;

було домовлено про продовження співпраці між міністерствами фінансів, про що сторони уклали відповідний меморандум; єврокомісаром Європейської комісії Валдісом Домбровскісом:

сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги, де вже виконано всі умови, крім однієї. У цьому питанні ще залишається шанс отримати гроші в цьому році. Візит Маркарової до Вашингтона: дивіться фото