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      Маркарова відзвітувала про зустрічі з інвесторами і міжнародними партнерами у США

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      Маркарова розповіла про досягнуті результати від візиту до США
      Маркарова розповіла про досягнуті результати від візиту до США / ua.korrespondent.net

      Українська делегація завершила свій триденний візит до Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні українські чиновники зустрічалися з інвесторами, представниками Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій.

      На своїй сторінці у фейсбуці міністерка фінансів Оксана Маркарова розповіла про деталі поїздки, результати зустрічей та домовленості, яких вдалося досягнути.

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      Під час візиту української делегації до США відбулися зустрічі з:

      • головою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо:
        обговорювалося питання поглиблення відносин між українським Мінфіном та Казначейством Франції, а також взаємне залучення інвестицій;
      • головою ЄБРР Сумою Чакрабарті:
        обговорили у рекорд в 1 мільярд євро проєктів за перші 10 місяців 2019 року, а також інвестиції ЄБРР в "Ощадбанк";
      • головою Мінфіну Нідерландів Вопке Хукстрою:
        було домовлено про продовження співпраці між міністерствами фінансів, про що сторони уклали відповідний меморандум;
      • єврокомісаром Європейської комісії Валдісом Домбровскісом:
        сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги, де вже виконано всі умови, крім однієї. У цьому питанні ще залишається шанс отримати гроші в цьому році.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Новини США Міністерство фінансів України Оксана Маркарова
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