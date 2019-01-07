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      Маркетингова служба "Шахтаря" показала себе у всій красі: фани "Динамо" звинуватили Суркіса

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      Фани Динамо звинуватили Суркіса в проблемах клубу
      Фани Динамо звинуватили Суркіса в проблемах клубу / politeka.net

      Ультрас "Динамо" до 80-річчя Валерія Лобановського розмалювали спортзал школи №14, створивши графіті площею 70 квадратних метрів. Також вони виступили із заявою на адресу президента клубу Ігоря Суркіса.

      "Очевидно, що ті 4-7 тисяч, які ходять на звичайний матч в чемпіонаті України, вказують на те, що наш клуб знаходиться на межі виживання. Відбувається це тому, що господар кооперативу не вкладає ні копійки в підтримку бренду, в роботу з уболівальниками (імітація роботи фан-клубу викликає лише гірку посмішку), а весь маркетинг впирається у свиней на магнітах (особливо це стало зрозуміло, після матчу "Шахтар" – "Ліон", де маркетингова служба "Шахтаря" показала себе у всій красі)", – заявили фанати на сторінці у Facebook.

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      "Ми довго намагалися зрозуміти чому це відбувається і єдиним логічним поясненням цьому є нездорове бажання Суркісів одноосібно володіти клубом. Що менше людей приходить на стадіон, то більшим господарем почувається Ігор Михайлович.

      Єдині хто цій тенденції протистоїть є хлопці з ультрас сектора: кращі перфи й супорт в Україні з року в рік, поїздки в дитячі будинки, фанатські турніри, графіті й стікери по всьому місту (партизанська реклама)", – зазначається у заяві WBC Ультрас "Динамо".

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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