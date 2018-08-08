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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Маркевич назвав команду, яку готовий очолити

953 Читать новость на русском
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич

Український тренер Мирон Маркевич, який відомий за роботою у львівських "Карпатах", харківському "Металіст" та "Дніпрі", а тепер є головою Комітету збірних команд ФФУ, готовий повернутися до тренерської роботи.

Український фахівець чекає гідного варіанту – як з України, так і з-за кордону і вірить у не менші успіхи, яких досягав у своїй кар'єрі.

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Звичайно, хотілося б ще попрацювати. В мене не так багато часу. З тією командою, яку я візьму, я хочу так попрацювати, щоб не гірший був результат, ніж в "Дніпрі" та "Металісті". Якщо я щось таке знайду і це дійсно буде серйозний проект, то я обов’язково це попрацюю, – заявив Маркевич в коментарі "Футбол 1".

Варто зазначити, що Маркевич з "Металістом" вигравав срібні медалі чемпіонату України, а з "Дніпром" – виходив у фінал Ліги Європи.

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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