Маркевич розповів, які матчі стануть вирішальними у відборі до Євро-2020

Голова Комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич вважає, що доля першого та другого місця у відбірковій групі України до Євро-2020 може вирішитися у матчах з Литвою та Люксембургом.

Маркевич вважає, що самовпевненість може зіграти злий жарт із командами, яких називають фаворитами.

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Цілком можливо, що перші два місця посядуть саме ті команди, які втратять менше очок у матчах із суперниками, нижчими за класом. Самовпевненість може зіграти злий жарт. Налаштовуватися на ці збірні потрібно, як на Португалію та Сербію,

– заявив Маркевич у коментарі сайту ФФУ.

Також екс-тренер збірної України сказав, що команда Андрія Шевченка може грати на рівних з Португалією і Сербією.

Нагадаємо, що 22 березня 2019 року збірна України проведе перший офіційний матч відбору на Чемпіонат Європи 2020 року – на виїзді проти збірної Португалії.