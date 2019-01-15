Маркевич зізнався, за які матчі та скільки платив футболістам "Дніпра"

Екс-тренер "Дніпра" Мирон Маркевич розповів про те, як мотивував футболістів своєї команди. Зокрема, Маркевич згадав про найбільш успішний для команди сезон 2014/2015 років, коли "Дніпро" грав у фіналі Ліги Європи.

В інтерв’ю програмі Вацко Light Маркевич назвав суму, яку платив гравцям.

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"Двічі мотивував гравців "Дніпра" в плей-оф Ліги Європи грошима з власної кишені. Я десь відчув, що треба щось таке зробити, неординарне. Треба було щось таке зробити, що може ніхто не робив. Як це спало на думку? У перерві між таймами, там в Олімпіакосі. Гравці вже виходили на поле, я їм то сказав. Пізніше ще з "Аяксом". Разом вийшло десь 300 тисяч доларів. Це за дві гри — за "Олімпіакос" й "Аякс", – розповів Мирон Богданович.

"Я б зараз віддав у 10 раз більше. У мене нема таких грошей, але я позичу, щоб ще раз пережити ті емоції. Бажаю кожному тренеру відчути щось таке подібне", — додав Маркевич.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич тренував "Дніпро" з 2014 до 2016 року. У фіналі Ліги Європи-2015 Дніпро програв "Севільї" (2:3).