Марокко – Іран: відео голу та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Марокко та Ірану зіграли на Чемпіонаті світу з футболу в другий ігровий день. Єдиний гол було забито у доданий арбітром час. І це був автогол гравця збірної Марокко.

На 90+4 хвилині Боусуффа зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного. Це був єдиний гол за весь матч.

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Автогол у ворота збірної Марокко на Чемпіонаті світу

Сама гра відзначилася великою кількістю грубих моментів. Однак суддя не давав попередження за такі порушення.

Грубі моменти у грі Ірану та Марокко

Хоча і небезпечних ударів по воротах вистачало. Однак кожер раз хибили гравці. Обох команд.