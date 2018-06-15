Марокко – Іран: відео голу та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірні Марокко та Ірану зіграли на Чемпіонаті світу з футболу в другий ігровий день. Єдиний гол було забито у доданий арбітром час. І це був автогол гравця збірної Марокко.
На 90+4 хвилині Боусуффа зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного. Це був єдиний гол за весь матч.
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Автогол у ворота збірної Марокко на Чемпіонаті світу
Сама гра відзначилася великою кількістю грубих моментів. Однак суддя не давав попередження за такі порушення.
Грубі моменти у грі Ірану та Марокко
Хоча і небезпечних ударів по воротах вистачало. Однак кожер раз хибили гравці. Обох команд.
Джерело: 24 Канал
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