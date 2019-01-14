Маррей драматично програв на Australian Open і зробив емоційну заяву щодо своєї кар'єри

Відомий британський тенісист Енді Маррей програв перший матч на Australian Open та покинув турнір. Маррей, який анонсував завершення кар'єри, зробив емоційну заяву після матчу.

Кривдником британця став іспанець Роберто Баутіста-Агут. Він завдав поразки Маррею за підсумками 5 сетів 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

Читайте також: Світоліна розповіла про ганебний випадок з Марреєм, який вирішив завершити кар'єру

Маррей невдало розпочав поєдинок і програв два стартові сети. Однак британцю вдалося повернутися в гру. Енді виграв два наступні сети з однаковим рахунком 7:6.

Thank you, Andy.



One of the best fighters tennis has ever seen.



Thank you for everything. pic.twitter.com/iedYwiUpnS — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 января 2019 г.

Доля протистояння вирішувалася в 5 сеті, де Енді двічі віддав свою подачу й програв матч.

Після матчу Маррей заявив, що якщо це був його останній матч, то це дивовижний шлях до кінця.

"If this was my last match, it was an amazing way to end."



- Andy Murray #AusOpen pic.twitter.com/84qZiqau1C — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 января 2019 г.

Нагадаємо, що українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду змагань на першому в цьому році турнірі серії Grand Slam Australian Open.