"Атлетіко" переміг "Марсель" у фіналі Ліги Європи

Іспанський "Атлетіко" переміг французький "Марсель" у фіналі Ліги Європи та завоював трофей.

У фіналі, який відбувався у французькому Ліоні, зійшлися іспанський "Атлетіко" та французький "Марсель".

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Ще у першому таймі за "Атлетіко" забив Антуан Грізманн, який скористався помилкою захисту суперників. Другий гол він забив на початку другого тайму.

До цього у дебюті матчу Валері Жермен не зумів забити гол у виході сам-на-сам з Яном Облаком. Також у першому таймі "Марсель" зазнав значної втрати – травмувався Дімітрі Пайєт, який покинув поле зі сльозами на очах.

Відновити інтригу у матчі міг Костас Мітроглу за десять хвилин до закінчення гри. Однак після його удару головою по м'ячу, за іспанців "зіграла" стійка воріт.

Третій гол і розгром у матчі встановив Габі, який закінчив атаку своєї команди.

Марсель - Атлетіко 0:3

Голи: Грізманн, 21, 49, Габі, 89