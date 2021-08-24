Хода стартувала о 9:00 24 серпня на вулиці Дерибасівській. Учасники розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг. Його довжина – близько сотні метрів.
Тим часом Зеленський виголосив промову до Дня Незалежності
Люди взяли з собою портрети українських захисників
Люди взяли з собою стяги, портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами. Учасники пройшли вулицями Рішельєвською, Пантелеймонівською, Привокзальним провулком, Італійським бульваром, Куликовим полем, вулицею Канатна, сквером Героїв Небесної сотні.
Останній пункт ходи – пам'ятний камінь, де буде Меморіал воїнам Одеси.
Дивіться відео з Маршу захисників / ВІдео з телеграм-каналу "Х**вая Одесса":
Дивіться фото з Одеси у День Незалежності / Фото "Суспільного":
В Одесі – морський парад
Тим часом на зовнішньому рейді морського порту Одеса відбувається демонстрація можливостей Військово-морських сил ЗСУ. На параді – бойові кораблі, катери та судна.
Дивіться відео морського параду з Одеси: