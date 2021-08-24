Хода стартувала о 9:00 24 серпня на вулиці Дерибасівській. Учасники розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг. Його довжина – близько сотні метрів.

Тим часом Зеленський виголосив промову до Дня Незалежності

Люди взяли з собою портрети українських захисників

Люди взяли з собою стяги, портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами. Учасники пройшли вулицями Рішельєвською, Пантелеймонівською, Привокзальним провулком, Італійським бульваром, Куликовим полем, вулицею Канатна, сквером Героїв Небесної сотні.

Останній пункт ходи – пам'ятний камінь, де буде Меморіал воїнам Одеси.

Дивіться відео з Маршу захисників / ВІдео з телеграм-каналу "Х**вая Одесса":

Дивіться фото з Одеси у День Незалежності / Фото "Суспільного":

В Одесі – морський парад

Тим часом на зовнішньому рейді морського порту Одеса відбувається демонстрація можливостей Військово-морських сил ЗСУ. На параді – бойові кораблі, катери та судна.

Дивіться відео морського параду з Одеси:

Зверніть увагу! Найбільший парад проводять у столиці України. Участь у ньому беруть близько 5 тисяч військових. Парад запланували не лише на вулицях Києва, а й у повітрі та на воді.