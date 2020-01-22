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      Марш гідності в окупований Крим: хто візьме участь у ході і коли вона відбудеться

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      Рефат Чубаров / 24 канал

      Про ходу, якою кримські татари збираються пройти на анексований Росією півострів, глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомляв раніше. Задум полягає у тому, щоб колона кримських татар, українців та представників міжнародних організацій пройшла з материкової частини України на її окуповану ділянку.

      Втім, якщо на початку грудня це була лише ідея, то зараз видно: над її втіленням активно працюють. Вже відома дата ходи та деякі її учасники. Подробицями поділився голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "5 каналу".

      Важливо! Ми йдемо додому, – Чубаров анонсував "марш гідності" в анексований Крим

      Росія намагається всіма своїми можливостями вичавити кримських татар з півострова. Для нас це перша реальна загроза з часу депортації. Ми хочемо, щоб міжнародні організації оглянулися на свої рішення і можливості (щодо Криму – 24 канал),
      – сказав він.

      Що відомо про Марш гідності:

      • Хода запланована на 2 травня.
      • Місце події: пункт пропуску "Чонгар".
      • У перших лавах колони йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери. Водночас, Чубаров не виключає: можливий силовий варіант прориву до окупованого півострова.
      • Мета акції : міжнародні організації, які увесь час словесно наголошують на підтримці анексованого Криму, мають підтвердити свої слова реальними діями.

      Анексія Криму: як це було

      • Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом.
      • У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків, – так званих "зелених чоловічків". Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії.
      • Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".
      • Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.
      • Весь цивілізований світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Кримські татари Рефат Чубаров Анексія Криму
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