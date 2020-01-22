Марш гідності в окупований Крим: хто візьме участь у ході і коли вона відбудеться

Про ходу, якою кримські татари збираються пройти на анексований Росією півострів, глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомляв раніше. Задум полягає у тому, щоб колона кримських татар, українців та представників міжнародних організацій пройшла з материкової частини України на її окуповану ділянку.

Втім, якщо на початку грудня це була лише ідея, то зараз видно: над її втіленням активно працюють. Вже відома дата ходи та деякі її учасники. Подробицями поділився голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі "5 каналу".

Важливо! Ми йдемо додому, – Чубаров анонсував "марш гідності" в анексований Крим

Росія намагається всіма своїми можливостями вичавити кримських татар з півострова. Для нас це перша реальна загроза з часу депортації. Ми хочемо, щоб міжнародні організації оглянулися на свої рішення і можливості (щодо Криму – 24 канал),

– сказав він.

Що відомо про Марш гідності:

Хода запланована на 2 травня.

Місце події: пункт пропуску "Чонгар".

У перших лавах колони йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери. Водночас, Чубаров не виключає: можливий силовий варіант прориву до окупованого півострова.

Мета акції : міжнародні організації, які увесь час словесно наголошують на підтримці анексованого Криму, мають підтвердити свої слова реальними діями.

Анексія Криму: як це було