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      Марш рівності у Харкові: радикали напали на учасників і побилися з поліцією – відео 18+

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      Радикали напали на учасників Маршу рівності й побилися з поліцією
      Радикали напали на учасників Маршу рівності й побилися з поліцією / Скріншот з відео

      Учасники ультраправої організації "Фрайкор" після завершення Маршу рівності, що відбувся в Харкові 15 вересня, почали ловити та бити його учасників. Радикали також побилися із правоохоронцями.

      Двох постраждалих, яких побили праворадикали, забрала швидка, повідомляє "Громадське".

      Що відбувається: У Харкові проходить Марш рівності, учасників закидали яйцями – фото

      Правоохоронці почали затримувати радидикалів на перетині вулиці Римарської та провулку Некрасова. Затриманих посадили в машини та повезли до Шевченківського відділку, загалом – 15 осіб.


      Правоохоронці на марші рівності у Харкові/ Джерело: kh.depo.ua

      Радикали спробувати заблокувати автомобілі поліції, після цього виникла сутичка. Один з них розпилив газ в обличчя правоохоронцю. Вони планують йти до відділку, аби "визволяти своїх".

      Сутички з поліцією:

      Водночас Depo.Харків інформує що кілька сутичок сталися на вулиці Гіршмана і Мироносицькій.

      Молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських. Сталося кілька фізичних зіткнень,
      – пише видання.

      У мережі опубліковалм відео нападу молодиків на учасника Маршу рівності в центрі Харкова.

      На ньому видно, як багато молодиків йшли, ймовірно, за учасником Маршу рівності. Радикали почали бити хлопця, а коли той спробував втекти, продовжили ще агресивніше.

      Дізнайтеся, чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

      Дивіться відео нападу: відео 18+

      За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Поліція Сутички ЛГБТ
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