Марш рівності у Харкові: радикали напали на учасників і побилися з поліцією – відео 18+

Учасники ультраправої організації "Фрайкор" після завершення Маршу рівності, що відбувся в Харкові 15 вересня, почали ловити та бити його учасників. Радикали також побилися із правоохоронцями.

Двох постраждалих, яких побили праворадикали, забрала швидка, повідомляє "Громадське".

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Правоохоронці почали затримувати радидикалів на перетині вулиці Римарської та провулку Некрасова. Затриманих посадили в машини та повезли до Шевченківського відділку, загалом – 15 осіб.



Правоохоронці на марші рівності у Харкові/ Джерело: kh.depo.ua

Радикали спробувати заблокувати автомобілі поліції, після цього виникла сутичка. Один з них розпилив газ в обличчя правоохоронцю. Вони планують йти до відділку, аби "визволяти своїх".

Сутички з поліцією:

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Водночас Depo.Харків інформує що кілька сутичок сталися на вулиці Гіршмана і Мироносицькій.

Молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських. Сталося кілька фізичних зіткнень,

– пише видання.

У мережі опубліковалм відео нападу молодиків на учасника Маршу рівності в центрі Харкова.

На ньому видно, як багато молодиків йшли, ймовірно, за учасником Маршу рівності. Радикали почали бити хлопця, а коли той спробував втекти, продовжили ще агресивніше.

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Дивіться відео нападу: відео 18+

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.