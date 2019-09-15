Марш рівності у Харкові: радикали напали на учасників і побилися з поліцією – відео 18+
Учасники ультраправої організації "Фрайкор" після завершення Маршу рівності, що відбувся в Харкові 15 вересня, почали ловити та бити його учасників. Радикали також побилися із правоохоронцями.
Двох постраждалих, яких побили праворадикали, забрала швидка, повідомляє "Громадське".
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Правоохоронці почали затримувати радидикалів на перетині вулиці Римарської та провулку Некрасова. Затриманих посадили в машини та повезли до Шевченківського відділку, загалом – 15 осіб.
Правоохоронці на марші рівності у Харкові/ Джерело: kh.depo.ua
Радикали спробувати заблокувати автомобілі поліції, після цього виникла сутичка. Один з них розпилив газ в обличчя правоохоронцю. Вони планують йти до відділку, аби "визволяти своїх".
Сутички з поліцією:
Водночас Depo.Харків інформує що кілька сутичок сталися на вулиці Гіршмана і Мироносицькій.
Молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських. Сталося кілька фізичних зіткнень,
– пише видання.
У мережі опубліковалм відео нападу молодиків на учасника Маршу рівності в центрі Харкова.
На ньому видно, як багато молодиків йшли, ймовірно, за учасником Маршу рівності. Радикали почали бити хлопця, а коли той спробував втекти, продовжили ще агресивніше.
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Дивіться відео нападу: відео 18+
За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.