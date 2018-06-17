Марш рівності у Києві: перші сутички та понад півсотні затриманих поліцією

Сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи. Від 6 ранку 17 червня у столиці неспокійно: правоохоронці повідомляють про понад півсотні затриманих.

Про це інформують у прес-службі Нацполіції Києва.

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Приблизно о 6 годині група осіб, а це більше 150 людей, вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху Маршу рівності. З ними спілкувалися співробітники поліції, однак вони відмовилися звільнити прохід. У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги,

– йдеться у повідомленні.

При цьому декількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали

Зазначається, що на той час до відділків поліції доправили 28 осіб осіб, а п'ятьом правоохоронцям знадобилась медична допомога.

Пізніше, близько 7:45, біля готелю "Опера" відбувається сутичка між активістами та учасниками маршу. Правоохоронці затримали близько 20 осіб.

А станом на 8:15 у поліції повідомили про 56 затриманих осіб.

"Активісти ночували ще з учорашнього дня, щоб висловити свій протест. На ранок їх оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом. Близько 20 затриманих, багато травмованих", – написав на своїй сторінці у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

Нагадаємо, 17 червня о 9:00 у Києві розпочнеться Марш рівності, метою якого буде боротьба за права ЛГБТ-спільнот. Він отримав другу назву "КиївПрайд-2018".

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.