10:32
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 18°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

Марш рівності у Києві: перші сутички та понад півсотні затриманих поліцією

855 Читать новость на русском
Перед початком Маршу рівності у Києві вже затримали понад півсотні активістів
Перед початком Маршу рівності у Києві вже затримали понад півсотні активістів / фото з соціальних мереж

Сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи. Від 6 ранку 17 червня у столиці неспокійно: правоохоронці повідомляють про понад півсотні затриманих.

Про це інформують у прес-службі Нацполіції Києва.

Читайте також: Мобілізація консерваторів, поліція оточила центр: чим живе Київ за лічені години до "КиївПрайду"

Приблизно о 6 годині група осіб, а це більше 150 людей, вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху Маршу рівності. З ними спілкувалися співробітники поліції, однак вони відмовилися звільнити прохід. У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги,
– йдеться у повідомленні.

При цьому декількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали

Зазначається, що на той час до відділків поліції доправили 28 осіб осіб, а п'ятьом правоохоронцям знадобилась медична допомога.

Пізніше, близько 7:45, біля готелю "Опера" відбувається сутичка між активістами та учасниками маршу. Правоохоронці затримали близько 20 осіб.

А станом на 8:15 у поліції повідомили про 56 затриманих осіб.

"Активісти ночували ще з учорашнього дня, щоб висловити свій протест. На ранок їх оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом. Близько 20 затриманих, багато травмованих", – написав на своїй сторінці у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

Нагадаємо, 17 червня о 9:00 у Києві розпочнеться Марш рівності, метою якого буде боротьба за права ЛГБТ-спільнот. Він отримав другу назву "КиївПрайд-2018".

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.

Теги: Новини політики Новини Києва Поліція ЛГБТ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук