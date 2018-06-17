Марш рівності у Києві: праворадикали перекрили дорогу в столиці, вимагають звільнити затриманих

У Києві під Шевченківським РУВС члени націоналістичних організацій заблокували дорогу. Вимагають звільнити затриманих перед Маршем рівності активістів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор C14 Сергій Мазур.

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На Герцена 9 більше півсотні затриманих. Зараз визволяємо хлопців,

– написав Мазур.

Окрім цього, він додав, що перед поліцейським відділенням активісти заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих.

Додамо, що сутички між противниками Маршу рівності у Києві та його учасниками, а також поліцією розпочалися ще до початку ходи. Від 6 ранку 17 червня у столиці неспокійно: правоохоронці повідомляють про понад півсотні затриманих.

Нагадаємо, 17 червня о 9:00 у Києві розпочався Марш рівності, мета якого – боротьба за права ЛГБТ-спільнот. Він отримав другу назву "КиївПрайд-2018".

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.